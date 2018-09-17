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Рогозин и первый заместитель премьера Казахстана обсудили реализацию проекта "Байтерек"

Также были затронуты перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи, отметили в пресс-службе главы казахского кабмина

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин обсудил в Москве с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным реализацию совместного проекта "Байтерек". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

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"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса "Байконур", рассмотрены вопросы реализации совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", - отмечается в сообщении.

На встрече, прошедшей 15 сентября, также были рассмотрены вопросы развития города Байконур. "В настоящее время прорабатываются вопросы создания специальной экономической зоны в городе Байконур с целью привлечения инвестиций", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, Мамин и Рогозин обсудили "перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи".

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