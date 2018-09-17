Ближайшая к Земле экзопланета может оказаться пригодной для жизни

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Планета Проксима b, расположенная в 4,24 светового года от Земли, с самого момента своего обнаружения в 2016 году привлекает особое внимание ученых. Красный карлик Проксима Центавра, вокруг которого она обращается - ближайшая к нам звезда, около которой были найдены экзопланеты.

Основной вопрос, который занимает астрономов - возможна ли там жизнь. За счет относительно небольшого по космическим меркам расстояния именно это небесное тело могло бы стать первым, куда земляне отправятся с межзвездной экспедицией.

Согласно новому исследованию ученых, Проксима b может оказаться прекрасным кандидатом. Специалисты создали компьютерную модель, симулирующую условия на экзопланете, и рассмотрели 18 различных сценариев эволюции этого небесного тела. Практически во всех случаях симуляция показала наличие огромного незамерзающего океана на поверхности Проксима b.

"Основной вывод нашего исследования следующий: существует большая вероятность того, что планета окажется обитаемой", - приводит интернет-портал Space.com слова руководителя исследования Энтони Дельдженио из Института космических исследований им. Годдарда при NASA. "Чем больше та часть поверхности планеты, которая покрыта водой в жидком состоянии, тем выше шансы, что там есть жизнь. В будущем с помощью более совершенных телескопов мы сможем найти свидетельства существования такой жизни", - добавил он.

Предыдущие модели, в которых, по словам ученых, не учитывались многие факторы, давали несколько иную картину. Проксима b расположена очень близко к звезде - она делает один оборот всего за 11 дней. По этой причине возникает явление так называемого приливного захвата или синхронного вращения: планета всегда обращена к звезде только одной стороной, как Луна к Земле. Поэтому ранее ученые предполагали, что одно полушарие Проксимы b очень сильно раскалено, а второе находится практически в полной темноте и холоде.

Никакого нормального океана, согласно предыдущим моделям, в таких условиях существовать не могло бы: на одной стороне планеты вода бы испарялась, а на другой образовывался толстый слой льда. Однако авторы нынешнего исследования учли в своей симуляции еще и перемещение масс теплой и холодной воды, которое существует на Земле в виде океанских течений, таких как Гольфстрим. Оно, согласно их подсчетам, должно поддерживать на Проксиме b оптимальный баланс, чтобы там существовал большой океан.

Первая межзвездная экспедиция

Именно Проксима b в декабре прошлого года была выбрана NASA в качестве конечной точки первой в истории Земли межзвездной экспедиции, которую могут организовать к 2069 году. Миссия, согласно задумке, будет приурочена к 100-летию высадки человека на Луну. Однако в этот раз в космическое путешествие отправятся не люди, а небольшие зонды.

Чтобы долететь туда за более или менее приемлемый срок, космическим аппаратам придется развить скорость по крайней мере в 0,1 скорости света. Если им это удастся, экспедиция продлится 44 года и достигнет своей цели к 2113 году.

Впрочем, ученые отмечают, что технологий, которые позволили бы развить такую скорость, пока нет. Среди возможных вариантов рассматривается двигатель на основе лазера, ядерных реакций и даже взаимодействия вещества и антивещества.