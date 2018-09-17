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Расследование причин утечки воздуха на МКС

Песков заявил, что ситуация с отверстием на МКС под контролем

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Роскосмос пока не определился с основной версией повреждения "Союза"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отверстием на МКС под контролем. "К [главе Роскосмоса Дмитрию] Рогозину [вопрос]. Там все под контролем", - сказал представитель Кремля.

Спецкомиссия Роскосмоса, которую возглавляет и.о. первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов, пока не определилась с основной версией относительно того, кто и когда мог повредить пилотируемый корабль "Союз МС-09". Об этом сообщил ранее в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Повреждение "Союза"

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления вследствие утечки воздуха. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил дыру в обшивке "Союза МС-09" диаметром 2 мм. Она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили "заплату" дополнительным слоем герметика.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ранее, комиссия госкорпорации будет работать столько, сколько нужно, но "в разумных пределах". Также он сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее и в работе участвуют "компетентные органы".

Кроме того, Рогозин ранее провел телефонный разговор с главой NASA Джимом Брайденстайном, стороны условились, что технические эксперты Роскосмоса и американского космического агентства будут тесно взаимодействовать по проблеме "идентификации и ликвидации причин утечки воздуха". Также Рогозин и Брайнденстайн договорились о постоянном содействии "со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование причин утечки воздуха на МКС
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