Завершены комплексные электрические испытания космического аппарата "Спектр-РГ"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комплексные электрические испытания космического аппарата "Спектр-РГ" завершены в ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" (НИЦ РКП). Об этом в понедельник говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Электрические испытания проходят на этапе окончательной сборки космического аппарата. В рамках отработки проводятся проверки работы бортовой аппаратуры и всех систем.

"Комплексные электрические испытания космического аппарата (в комплектации без комплекса научной аппаратуры) проведены в тепловакуумной камере ВК-600/300 ФКП "НИЦ РКП" <...> При испытаниях подтверждена работоспособность систем космического аппарата и изделия в целом в условиях, приближающихся к условиям эксплуатации (вакуум, "холодный черный" космос). В ходе испытаний проверено функционирование бортовой аппаратуры основных и резервных компонентов блоков, служебных систем аппарата, проверена организация управления изделием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания являются частью предъявительских и приемо-сдаточных испытаний космического аппарата.

"Спектр-РГ" НПО имени С. А. Лавочкина состоит из базового модуля служебных систем на основе многоцелевого служебного модуля "Навигатор", комплекса научной аппаратуры и адаптера, отметили в Роскосмосе.

9 сентября аппарат после успешных испытаний был демонтирован из камеры. Ранее в установке ВК600/300 также успешно проводились испытания космических аппаратов НПО имени С. А. Лавочкина на основе платформы "Навигатор" "Спектр-Р", "Электро-Л" №1 и №2.

Об обсерватории

"Спектр-РГ" - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Проект предполагает создание национальной обсерватории астрофизики высоких энергий, продолжающей последовательность астрофизических спутников "Астрон" и "Гранат", также разработанных в НПО имени С. А. Лавочкина. Аппарат строится по модульному принципу, обладает хорошими характеристиками ориентации и стабилизации, позволяет в течение года наблюдать практически всю небесную сферу.

"Спектр-РГ" будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 7,5 года, из которых четыре года - в режиме сканирования звездного неба, а 3,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.