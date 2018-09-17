Растущая Луна позволит наблюдать за Сатурном и Марсом 17-20 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Марс и Сатурн смогут наблюдать москвичи на ночном небе с 17 по 20 сентября при ясной безоблачной погоде, в этом им поможет свет растущей Луны. Об этом в понедельник сообщает Московский планетарий.

"К полнолунию, которое произойдет 25 сентября, Луна будет восходить сразу после захода Солнца и станет ярким ночным светилом. <...>17 - 20 сентября после захода Солнца (после 18:30 мск) не упустите возможность при ясной безоблачной погоде, понаблюдать над юго-западным горизонтом две яркие планеты Сатурн и Марс, ориентиром вам послужит растущая Луна", - говорится в сообщении на сайте планетария.

Отмечается, что 17 сентября Луна пройдет вблизи планеты Сатурн. Наблюдать это сближение можно будет над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца до 22:45 мск.

Двумя днями позднее, 19 и 20 сентября, Луна пройдет недалеко от Марса, который в сентябре ярко сияет до полуночи над юго-западным горизонтом.

"Наблюдать это сближение можно будет до полуночи над южным и юго-западным горизонтом", - пояснили в сообщении.