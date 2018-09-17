Украина рассчитывает запустить свой первый спутник "Лыбидь" в 2019 году

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Государственное космическое агентство Украины рассчитывает, что запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" произойдет в августе 2019 года. Как отметил в понедельник глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, такие прогнозы могут быть реализованы, если канадский подрядчик возобновит работу по проекту до конца текущего года.

В 2009 году Государственное космическое агентство Украины заключило контракт с канадской компанией MDA по производству спутника и строительству на территории Украины объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) выступила в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен ($1,5 млрд).

"Сначала нам необходимо вернуть канадцев (канадская компания-подрядчик MDA) в проект, мы уже около года общаемся, после чего потребуется около восьми месяцев, чтобы запустить [спутник]. Если в этом году удастся их вернуть, то мы доделаем ракетоноситель и где-то до конца августа следующего года запустим аппарат", - приводит его слова агентство УНИАН. При этом Дегтярев добавил, что возможен и пессимистический сценарий по запуску проекта. "Пессимистический сценарий - они [канадская компания] будут упираться, мы закончим рассмотрение дела в Лондонском арбитраже, надеюсь, что победим, они вернут деньги за проект, и придется создавать новые космические аппараты. На это может уйти еще пять лет", - подчеркнул он.

В апреле 2018 года на сайте специализированного интернет-портала spaceflight101.com были приведены данные, по которым "Лыбидь" может быть запущен с космодрома Байконур с помощью трехступенчатой ракеты-носителя "Зенит-3SLБФ" во второй половине 2018 года. Для его вывода на орбиту планируется использовать разгонный блок "Фрегат". При этом гендиректор "ИСС" Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что срок запуска аппарата неизвестен. Он объяснил это тем, что в компании нет информации о планах по его запуску от канадской компании, которая его заказала.

Ранее сообщалось, что украинская компания "Южмаш" ожидает перевода $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ" для запуска спутника. При этом не уточнялось, от кого именно предприятие ожидает поступления средств.

Спутник "Лыбидь" планировали запустить еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам, среди которых назывались финансовые проблемы канадских партнеров и проблемы с финансированием "Южмаша".