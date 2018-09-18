SpaceX назвала имя туриста, который отправится в полет на орбиту Луны

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания SpaceX выбрала первого туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле ее производства. Как сообщили в понедельник представители SpaceX в ходе пресс-конференции, им станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава.

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42-летний Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Маэдзава является одним из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд.

По словам бизнесмена, такой полет всегда был его мечтой. "Наконец-то я могу сказать: меня выбрали для полета к Луне", - сказал он, выступая перед журналистами.

Пресс-конференция состоялась в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) и транслировалась на сайте компании. Как заявил глава SpaceX Илон Маск, космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту спутника Земли ракетой-носителем Big Falcon Rocket (BFR), которая все еще находится на стадии производства. Ориентировочно полет может состояться в 2023 году.

Создание новой ракеты

В 2017 году Маск объявлял о том, что его компания отправит двух астронавтов в полет вокруг Луны на космическом корабле Dragon, который планировалось вывести на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy. Однако после первого пуска ракеты в феврале этого года Маск сообщил об изменении планов, заявив, что SpaceX не будет продолжать работы над пилотируемым вариантом Falcon Heavy.

Вместо этого компания решила сосредоточиться на проекте ракеты-носителя BFR, способной, в частности, выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 150 тонн. Ранее в этом году SpaceX заключила с администрацией порта Лос-Анджелеса соглашение об аренде участка для строительства объекта, на котором будет осуществляться монтаж ракеты. Вместе с BFR ведется разработка пассажирского корабля, в котором будет находиться космический турист.

По словам Маска, весь полет может занять около четырех - пяти дней. До запуска ракеты с космическим туристом SpaceX совершит несколько испытательных полетов без людей на борту, сообщил глава компании.

Маэдзава не раскрыл, в какую сумму ему обойдется путешествие к Луне, однако, по его словам, он уже внес предварительный взнос. Как уточнил Маск, речь идет о "значительной сумме", которая, в частности, поможет профинансировать проект по созданию BFR.