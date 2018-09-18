Вице-премьер Борисов возглавил обновленный набсовет Роскосмоса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил новых членов в составе наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос", исключив из него главу Ростеха Сергея Чемезова. Об этом во вторник сообщается в указе главы государства, размещенном на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня его подписания - 18 сентября 2018 года.
В качестве представителей президента в него вошли помощник главы государства Андрей Белоусов, командующий космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Александр Головко, генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, глава Росатома Алексей Лихачев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
В качестве представителей правительства в наблюдательный совет вошли вице-премьер Юрий Борисов (назначен председателем наблюдательного совета), первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникация Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин.
Отмечается, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин является членом наблюдательного совета по должности.
Этим же указом прекращены полномочия четырех членов наблюдательного совета госкорпорации, включая главу Ростеха Сергея Чемезова.