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В НПО Лавочкина подтвердили перенос запуска обсерватории "Спектр-РГ" на весну 2019 года

Ожидается, что в это время возможна наилучшая радиовидимость космического аппарата с отечественных наземных пунктов, что существенно повышает надежность управления космической обсерваторией
Орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" Vitaly V. Kuzmin
Орбитальная обсерватория "Спектр-РГ"
© Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Запуск российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" запланирован на март-апрель 2019 года. Об этом во вторник говорится в сообщении, размещенном на сайте разработчика аппарата НПО имени С. А. Лавочкина.

Ранее сообщалось, что обсерватория будет запущена в октябре 2018 года. Позже холдинг "Российские космические системы" (изготовил бортовой радиокомплекс для аппарата) сообщил, что запуск перенесен на март 2019 года, но в НПО имени С. А. Лавочкина тогда отказались комментировать эту информацию.

"Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" запланирован в марте-апреле 2019 года с космодрома Байконур. Время старта или так называемое баллистическое окно выбрано неслучайно, по расчетам баллистиков, в это время возможна наилучшая радиовидимость космического аппарата с отечественных наземных пунктов, что существенно повышает надежность управления космической обсерваторией", - говорится в сообщении.

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