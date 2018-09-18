Роскосмос: в РКК "Энергия" не нашли системных проблем при производстве "Союзов"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Внутренняя проверка в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" не выявила системных проблем при производстве "Союзов". Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.

"В РКК "Энергия" по итогам внутренней комиссии предприятия не выявлено системных проблем в технологии производства кораблей "Союз", которые могли привести к ошибочному повреждению "Союза МС-09", - сообщил Севастьянов.

Комиссия Роскосмоса

Комиссия госкорпорации "Роскосмос" по расследованию обстоятельств повреждения корабля "Союз МС-09" планирует завершить работу до конца ноября.

По словам Севастьянова, во вторник комиссия Роскосмоса провела в Ракетно-космической корпорации "Энергия" первое заседание.

"Наметили план работы. Каждый член комиссии составил свои вопросы по ситуации с "Союзом". Планируем собираться раз в две недели, завершить работу комиссии предполагается в конце ноября", - сообщил Севастьянов.

Обследование корабля российскими космонавтами

Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев сообщил журналистам, что российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке "Союза", пристыкованного к МКС, во время планового выхода в открытый космос 15 ноября.

"Плановый выход в космос по программе российского сегмента МКС состоится 15 ноября. В том числе планируется провести работы с внешней стороны корабля "Союз МС-09", чтобы обследовать отверстие в его обшивке", - сказал Крикалев.

Он уточнил, что космонавты переместятся к бытовому отсеку корабля с помощью стрелы, так как поручней на нем не предусмотрено. "Затем должны быть вскрыты слой теплоизоляции и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до "дыры" в корпусе "Союза", - пояснил Крикалев.

По его словам, на эти работы уйдет около двух часов, экипаж уже частично получил соответствующие инструкции и начал готовится к операции.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".