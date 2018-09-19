В составе орбитальной группировки спутников ГЛОНАСС остались 23 рабочих аппарата

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 754 был выведен из состава орбитальной группировки, теперь по целевому назначению используются 23 спутника, следует из данных на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18. За пределами гарантийного срока активного существования сейчас находятся 13 из 26 аппаратов группировки.

Отмечается, что спутник номер 754 был выведен для проведения техобслуживания. Этот аппарат был запущен 24 марта 2014 года, в систему его ввели 14 апреля 2014 года. Срок гарантийного активного существования - семь лет.

Ранее стало известно, что космический аппарат "Глонасс-М" номер 756 вошел 29 августа в состав орбитальной группировки. Он был запущен 17 июня этого года, в составе группировки он должен заменить аппарат "Глонасс-М" номер 734.

Спутник номер 734 пока также выведен для техобслуживания. В апреле этого года стало известно, что этот аппарат вышел из строя. На его восстановление ушел почти месяц. Сообщалось, что после ввода в группировку спутника под номером 756 аппарат номер 734 перейдет в орбитальный резерв. "Глонасс-М" номер 734 был запущен на орбиту в декабре 2009 года, в систему был введен в январе 2010 года.

Новые спутники

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата (номер 701 проходит летные испытания).

В наземном резерве находятся пять аппаратов "Глонасс-М", также в производстве девять аппаратов "Глонасс-К1" с темпом изготовления по три аппарата в 2019, 2020 и 2021 годах. Кроме того, компания "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева" продолжает разработку многофункциональных аппаратов следующего поколения "Глонасс-К2, пуски этих спутников запланированы на следующий год.

Ранее компания "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева" предложила госкорпорации "Роскосмос" запустить очередной спутник "Глонасс-М" в ноябре этого года с космодрома Плесецк, но Роскосмос и Минобороны РФ пока не приняли решения о старте.