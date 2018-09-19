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Рогозин возглавит комиссию по испытаниям пилотируемых кораблей

Гендиректор госкорпорации заменит на этом посту экс-замглавы Александра Иванова
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Станислав Красильников/ТАСС
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавит комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов вместо экс-замглавы госкорпорации Александра Иванова.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Дмитрий Рогозин заменит на посту Александра Иванова, исполнявшего до настоящего времени обязанности председателя указанной госкомиссии", - сказали в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что Рогозин был включен в состав комиссии в соответствии с распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 17 сентября 2018 года.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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