Рогозин возглавит комиссию по испытаниям пилотируемых кораблей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавит комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов вместо экс-замглавы госкорпорации Александра Иванова.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Дмитрий Рогозин заменит на посту Александра Иванова, исполнявшего до настоящего времени обязанности председателя указанной госкомиссии", - сказали в госкорпорации.

В пресс-службе отметили, что Рогозин был включен в состав комиссии в соответствии с распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева от 17 сентября 2018 года.