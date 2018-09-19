Просверленный "Союз" допустили к спуску на Землю

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Просверленный космический корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции (МКС) и использованию в качестве спасательной капсулы, то есть для спуска космонавтов на Землю в случае необходимости. Об этом сообщили в среду в компании - производителе корабля Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по итогам совета главных конструкторов.

"Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя", - говорится в сообщении компании.

"Союз МС-09" останется на станции единственным космическим кораблем минимум в течении недели - с 4 по 11 октября. В настоящее время к станции пристыкован второй корабль - "Союз МС-08", однако 4 октября он покинет МКС и вернет на Землю россиянина Олега Артемьева, а также астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела. Следующий корабль - "Союз МС-10" - с двумя членами экипажа Алексеем Овчининым и Ником Хейгом планируется отправить к станции только 11 октября.

Космические корабли серии "Союз" нужны на станции не только как штатные средства спуска по заранее составленному графику, но также как спасательные "шлюпки": в случае возникновения на МКС каких либо происшествий, не позволяющих экипажу остаться на станции без риска для жизни, корабль будет экстренно отстыкован и вернет людей на Землю.

Как отметил в ходе заседания заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно- космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев, нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено.

Совет конструкторов состоялся во вторник, уточнили в корпорации.

Повреждение "Союза"

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".