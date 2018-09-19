{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование причин утечки воздуха на МКС
Обновлено 

Просверленный "Союз" допустили к спуску на Землю

"Союз МС-09" будет выполнять функции корабля-спасателя
Корабль "Союз МС-09" (слева) NASA
Корабль "Союз МС-09" (слева)
© NASA

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Просверленный космический корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции (МКС) и использованию в качестве спасательной капсулы, то есть для спуска космонавтов на Землю в случае необходимости. Об этом сообщили в среду в компании - производителе корабля Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" по итогам совета главных конструкторов.

На эту тему

"Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя", - говорится в сообщении компании.

"Союз МС-09" останется на станции единственным космическим кораблем минимум в течении недели - с 4 по 11 октября. В настоящее время к станции пристыкован второй корабль - "Союз МС-08", однако 4 октября он покинет МКС и вернет на Землю россиянина Олега Артемьева, а также астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела. Следующий корабль - "Союз МС-10" - с двумя членами экипажа Алексеем Овчининым и Ником Хейгом планируется отправить к станции только 11 октября.

Космические корабли серии "Союз" нужны на станции не только как штатные средства спуска по заранее составленному графику, но также как спасательные "шлюпки": в случае возникновения на МКС каких либо происшествий, не позволяющих экипажу остаться на станции без риска для жизни, корабль будет экстренно отстыкован и вернет людей на Землю.

Как отметил в ходе заседания заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно- космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев, нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено.

Совет конструкторов состоялся во вторник, уточнили в корпорации.

Повреждение "Союза"

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРасследование причин утечки воздуха на МКС
Британский спутник впервые смог поймать сетью кусок космического мусора на орбите
Эксперты собираются протестировать гарпун для захвата крупных объектов и парус, чтобы стащить пойманные куски с орбиты в атмосферу
Читать полностью