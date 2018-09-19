Британский спутник впервые смог поймать сетью кусок космического мусора на орбите

"Спутник RemoveDEBRIS успешно использовал бортовую сеть на орбите - первая в истории человечества демонстрация технологии активной уборки мусора", - говорится в пресс-релизе . В нем также указано, что операция была проведена 16 сентября, ее видеозапись опубликована на сайте университета. В рамках эксперимента спутник поймал вращающийся металлический обломок, выпущенный для имитации космического мусора. После того, как объект попал в сеть, шесть электромоторов, установленных по краям, стянули ее, прочно зафиксировав цель.

ТАСС, 19 сентября. Британский Университет Суррея сообщил в среду о первом в истории успешном применении активной уборки космического мусора на орбите земли. Согласно пресс-релизу на сайте учебного заведения, это удалось сделать при помощи сети, выпущенной с экспериментального спутника.

"Мы абсолютно рады результатам испытаний этой технологии", - заявил глава Космического центра Суррея профессор Гильельмо Альети. "Идея может показаться простой, но из-за сложности использования сети в космосе для захвата обломка потребовались годы планирования и работы инженеров при координации Космического центра Суррея с Airbus и нашими партнерами", - пояснил он. В сумме ученые потратили шесть лет на создание рабочей модели сети.

На ближайшие месяцы у команды расписан план по испытанию других технологий, которыми оснащен спутник. В частности, исследователи планируют протестировать систему навигации с использованием лидара (дальномер оптического диапазона) и видеокамер для анализа обстановки и поиска мусора, а также испытать гарпун для захвата крупных объектов и парус, предназначенный для того, чтобы стащить пойманные куски с орбиты в атмосферу.

Спутник RemoveDEBRIS вывели на орбиту в апреле. В разработке самого спутника, а также оборудования, которое используется в экспериментах, участвовали ArianeGroup, Airbus, Космический центр Суррея и другие. В его задачу не входит поиск и сбор реального космического мусора, но он предназначен для проверки на практике технологий, которые в будущем могут быть использованы для этого.

По оценкам экспертов, сейчас на околоземной орбите находится около 150 млн деталей и фрагментов, оставшихся в космосе после запусков спутников и других аппаратов. При этом за последние 20 лет число крупных объектов размером более 10 см увеличилось более чем в два раза. Согласно проведенным исследованиям, столкновение с такого рода мусором может повредить антенны, солнечные панели и другое оборудование на спутниках.