Источник: из-за дыр в бетоне на космодроме Восточный пришлось поменять рельсы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пути для движения мобильной башни обслуживания на стартовом столе ракет "Союз" на космодроме Восточный пришлось заменить из-за образовавшихся пустот в бетоне сооружения.
Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в строительной отрасли.
"Из-за образовавшихся полостей под стартовым столом "Союзов" пришлось в превентивном порядке заменить пути для движения мобильной башни обслуживания. Сейчас рельсы уже переложили", - рассказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что сейчас строители на старте "Союза" космодрома Восточный бурят скважины в каждую образовавшуюся ранее полость и заливают в них спецраствор.
В Роскосмосе не стали комментировать информацию, предоставленную источником.