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Источник: из-за дыр в бетоне на космодроме Восточный пришлось поменять рельсы

По информации агентства, специалисты уже приступили к заливке образовавшихся полостей спецраствором
Космодром Восточный Юрий Смитюк/ТАСС
Космодром Восточный
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пути для движения мобильной башни обслуживания на стартовом столе ракет "Союз" на космодроме Восточный пришлось заменить из-за образовавшихся пустот в бетоне сооружения.

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Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в строительной отрасли.

"Из-за образовавшихся полостей под стартовым столом "Союзов" пришлось в превентивном порядке заменить пути для движения мобильной башни обслуживания. Сейчас рельсы уже переложили", - рассказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что сейчас строители на старте "Союза" космодрома Восточный бурят скважины в каждую образовавшуюся ранее полость и заливают в них спецраствор.

В Роскосмосе не стали комментировать информацию, предоставленную источником.

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