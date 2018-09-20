Телескоп для поиска экзопланет передал на Землю первые снимки

"На этом участке небосклона южного полушария можно наблюдать около десятка звезд, у которых есть планеты", - отметил руководитель научной программы TESS Джордж Рикер, астрофизик из Массачусетского технологического института.

На фотографии, размещенной на интернет-портале Space.com , запечатлены часть галактики Большое Магелланово облако, Малое Магелланово облако, шаровое скопление в созвездии Тукана, яркая звезда R созвездия Золотой Рыбы и звезда Бета Журавля. Это пробное изображение было получено 7 августа с использованием четырех широкоугольных камер, проводивших съемку на протяжении 30 минут.

TESS служит заменой орбитальному телескопу Kepler, запущенному в 2009 году. Сейчас он находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Высота в перигее составляет 108 тыс. км, в апогее - 373 тыс. км. На протяжении первого года эксплуатации он будет наблюдать 13 участков небосвода Южного полушария, а во время второго года - 13 участков небосвода Северного полушария.

Основное внимание будет уделено звездам, находящимся на расстоянии от 30 до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп уже за первые три года наблюдений сможет найти до 50 экзопланет, а в целом он изучит более 200 тыс. звезд. В дальнейшем изучением экзопланет будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 м, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.