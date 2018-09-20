Центр управления полетами скорректировал высоту движения МКС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр управления полетами (ЦУП) провел коррекцию высоты полета Международной космической станции (МКС), увеличив ее на 400 метров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в ЦУП.

"Маневр был проведен в 21:05 мск с помощью двигательной установки служебного модуля "Звезда", - сказали в ЦУП.

Двигатели работали 17 секунд, подняв МКС примерно на 400 метров. Средняя высота полета станции составила 405,7 км.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", а также для выведения на орбиту пилотируемого "Союза МС-10", запланированных на октябрь 2018 года.

В прошлый раз орбиту МКС также корректировали для формирования баллистических условий для посадки и старта кораблей "Союз МС-08" и "Союз МС-10", маневры проводились 6 сентября и 26 июля.