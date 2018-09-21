Источник: строительство второй очереди космодрома Восточный пока не началось

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству стартового стола для ракет "Ангара-А5" на космодроме Восточный еще не начались, сейчас идет расчистка территории от леса.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в строительной отрасли.

"Сейчас на объекте ведутся работы по расчистке леса. Строительной техники пока нет", - рассказал источник ТАСС.

В Роскосмосе на вопрос ТАСС ответили, что сейчас на космодроме идут подготовительные работы.

Вторая очередь Восточного

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. До этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что контракт будет подписан в первых числах августа, после чего строительство начнется в первой декаде месяца.

Как до этого заявляли в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года.

31 августа стало известно, что на космодром начались первые поставки оборудования для стартового комплекса. "Уралкриомаш" (входит в группу "Уралвагонзавод") тогда отправил первые емкости для заправки ракетным топливом носителей тяжелого класса "Ангара-А5". Резервуары для хранения топлива будут использовать на космодроме, весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен предприятием на космодром до конца 2019 года. Следующие поставки оборудования планируются предприятием осенью.