Россия может предложить свой проект окололунной орбитальной станции

КОРОЛЕВ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Россия может предложить собственный проект создания окололунной станции, не исключено, что он будет международным. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".

"Какой она [окололунная станция] будет, российской или международной, решат переговоры", - сказал он.

Рогозин рассказал, что станция может строиться как в сотрудничестве с NASA, так и в кооперации со странами БРИКС. "Это определится в ближайшее время", - сказал Рогозин. По его словам, Луна - "неотъемлемая ступенька движения наверх".

Он также подчеркнул, что Россия не может позволить себе быть второстепенным игроком в проекте создания станции. "Я считаю, что Россия не может позволить себе участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях", - сказал Рогозин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Россия может выйти из проекта международной окололунной станции.

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.