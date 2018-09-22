Контракт по стартовому столу для "Ангары" на Восточном могут заключить в середине октября

КОРОЛЕВ /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" надеется выйти на контракт на строительство стартового стола для ракет "Ангара" на космодроме Восточный в середине октября. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".

"На этой неделе правительство выпустило распоряжение, которое открывает возможность для подписания контракта [на начало строительства второй очереди]. В середине октября выходим на контракт, и начинается большая стройка, масштаб которой будет больше чем той, что была при строительстве комплекса под ракету "Союз-2", - сказал Рогозин.

Как ранее заявляли в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне 2018 года (ранее предполагалось, что работы будут запущены в начале года). Ранее сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 млрд рублей.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара- А5" - в декабре 2014 года.