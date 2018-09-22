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Японский зонд успешно сел на астероид Рюгу

Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь больше узнать о распространении жизни во Вселенной
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") By Go Miyazaki from Wikimedia Commons
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2")
© By Go Miyazaki from Wikimedia Commons

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в субботу успешно совершил посадку на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

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Ранее на прошлой неделе зонд проводил репетицию посадки, которая завершилась неудачей.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Чтобы подтвердить или опровергнуть их теорию, зонд в общей сложности должен совершить три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранных на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие на расстояние в 6 млрд км.

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