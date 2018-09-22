Японский зонд успешно сел на астероид Рюгу

Ранее на прошлой неделе зонд проводил репетицию посадки, которая завершилась неудачей.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Чтобы подтвердить или опровергнуть их теорию, зонд в общей сложности должен совершить три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранных на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие на расстояние в 6 млрд км.