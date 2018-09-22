Роскосмос опроверг сообщения о выходе из совместного с США проекта окололунной станции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия не отказывалась от сотрудничества с США в проекте орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway. Об этом в субботу ТАСС заявил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее некоторые СМИ, пересказывая слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина со встречи с будущими специалистами отрасли в РКК "Энергия", писали, что РФ отказалась участвовать в проекте.

"Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда", - сказал Устименко.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры. "Мы за кооперацию и сотрудничество в равных партнерских проектах", - подчеркнул глава пресс-службы госкорпорации.

Слова Рогозина

Во время встречи с будущими специалистами Рогозин рассказал, что лунная программа - это вершина научной деятельности всех космических держав. "США разрабатывают свою программу, она называется Deep Space Gateway, они до сих пор нам предлагают участвовать в этой программе, но считают, что она их. Такая большая американская национальная программа, а все должны в ней соучаствовать", - отметил глава Роскосмоса.

По его словам, ему эта идея "не очень нравится", поскольку "Россия просто не может себе позволить участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях". Он также напомнил, что РФ создает "свою собственную транспортную систему".

Deep Space Gateway

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.