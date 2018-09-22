Рогозин назвал июль 2021 года оптимальным временем запуска станции "Луна-Глоб"

Ранее Рогозин сообщал, что запуск, который планировался на 2020-2021 годы, состоится в 2021 году.

"Что касается проекта "Луна-Глоб", то, по мнению нашей Академии наук, оптимальное время [для] его осуществления - июль 2021 года", - написал он в своем Facebook.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Июль 2021 года является оптимальным временем для запуска станции "Луна-Глоб" - первой миссии в рамках лунной программы России, к такому выводу пришли эксперты Российской академии наук. Об этом сообщил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Цель проекта "Луна-Глоб" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25" ("Луна-Глоб"), в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс"), а в 2022-м - посадочную станцию "Луна-27". Предполагается, что аппарат "Луна-26" будет примерно год работать на круговой полярной орбите высотой 200 км. Он будет собирать информацию с посадочной станции, также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.