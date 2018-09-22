Япония произвела запуск грузового корабля Kounotori 7 к МКС

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Япония успешно осуществила запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 ("Аист-7"), который доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование. Прямую трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Изначально запуск беспилотного космического корабля должен был состояться еще 11 сентября, но несколько раз откладывался по техническим причинам.
На борту корабля находится чуть больше 6 т различных грузов, в том числе тех, что необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий-ионные батареи, являющиеся главным источником энергии на станции.
Помимо этого, Kounotori 7 должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. Как сообщается на сайте университета Сидзуока, занимавшегося их разработкой, аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Вся эта конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет демонстрация работы модели космического лифта.
Предыдущий такой же корабль был запущен в декабре 2016 года. Одной из его целей был эксперимент по уборке космического мусора, однако он завершился неудачно.