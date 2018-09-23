Россия рассматривает проект создания станции на Луне

Весной 2016 года появились сообщения о планах создать на орбите Луны международную станцию. Соответствующее совместное заявление Роскосмоса и NASA было выпущено в конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде. Проект известен под названием Deep Space Gateway.

"Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации - облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами", - сказали в госкорпорации.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса писали, что РФ отказалась участвовать в проекте, однако руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг это. По его словам, переговоры продолжаются. При этом Рогозин говорил, что ему "не очень нравится" идея участия в проекте, если он будет реализовываться как американская национальная программа. Глава Роскосмоса заявлял, что РФ "не может себе позволить участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях".