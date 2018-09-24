Роскосмос потратит на миссию "ЭкзоМарс" в 2018-2020 годах больше 4 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" собирается потратить на совместный с европейскими партнерами проект "ЭкзоМарс" в 2018-2020 годах больше 4 млрд рублей.

О том, что исследователи рассчитывают найти на четвертой планете Солнечной системы, - в спецпроекте ТАСС

Марс-бросок: какие задачи стоят перед миссией "ЭкзоМарс" О том, что исследователи рассчитывают найти на четвертой планете Солнечной системы, - в спецпроекте ТАСС

Об этом говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

При этом, согласно данным с портала, в 2016-2018 годах Россия уже потратила на проект 5,3 млрд рублей.

В документации говорится, что головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта опытно-конструкторскую работу на тему "Создание космической системы для исследования Марса в совместном с Европейским космическим агентством проекте "ЭкзоМарс" на период 2018-2020 годов. "Предельное ориентировочное значение цены государственного контракта устанавливается в размере 4 053 879 120,00 рублей", - говорится в документах закупки.

Финансирование государственного контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2018 году Роскосмос потратит на миссию 803,3 млн рублей, в 2019 году - 2,1 млрд рублей, в 2020 году - 1,2 млрд рублей.

Сроком окончания работ обозначено 18 сентября 2020 года.

Ранее специалисты из России и Европы определили дату запуска второго этапа совместной миссии "ЭкзоМарс", это произойдет 25 июля 2020 года. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что посадка европейского марсохода в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020" состоится 19 марта 2021 года.