Директор NASA: США активно участвуют в расследовании инцидента с утечкой на МКС

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства активно участвуют в расследовании инцидента с утечкой на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник руководителя NASA Джим Брайденстайн во время дискуссии на форуме в Вашингтоне, посвященном частному космическому бизнесу.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля.

Он также отметил, что обсуждал инцидент в ходе телефонного разговора с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Брайденстайн в связи с этим заявил, что нет никаких сомнений по поводу безопасности старта корабля "Союз МС-10", запланированного на 11 октября с первой стартовой площадки космодрома Байконур.

"МКС в настоящее время безопасна для проведения операций, утечка была устранена. Мы в настоящее время активно изучаем, что послужило причиной утечки", - отметил Брайденстайн, ответив, что результаты расследования будут опубликованы по мере готовности.

Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".