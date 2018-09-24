Директор NASA рассчитывает сохранить хорошие деловые контакты с главой Роскосмоса

"Я намерен сохранить эти отношения на серьезном уровне. Это также и его [Рогозина] намерения. Я с нетерпением жду визита в Россию, намерен встретиться с ним лицом к лицу и углубить наши отношения", - сказал Брайденстайн.

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Руководителя NASA Джим Брайденстайн заявил, что намерен сохранить хорошие деловые контакты с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, а также рассчитывает углубить сотрудничество во время их первой личной встречи на космодроме Байконур. Об этом он рассказал в понедельник во время дискуссии на форуме в Вашингтоне, посвященном частному космическому бизнесу.

Он назвал состоявшийся ранее в этом месяце телефонный разговор с Рогозиным позитивным, ответив, что их объединяет работа в законодательных органах своих стран. "До сих пор у нас был один телефонный разговор, и он был очень позитивным. Он выходец из российской Думы, а я выходец из Конгресса, так что у нас похожее прошлое", - считает глава NASA. "Это правда, что работа в законодательных органах отличается от управления космическим агентством, мы это с ним обсуждали", - добавил Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что руководители Роскосмоса и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября. Директор NASA посетит Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом к МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на пилотируемом корабле "Союз МС-10".

В ходе телефонного разговора Рогозин и Брайденстайн условились, что технические эксперты Роскосмоса и американского космического агентства будут тесно взаимодействовать по проблеме "идентификации и ликвидации причин утечки воздуха" на МКС. Также Рогозин и Брайнденстайн договорились о постоянном содействии "со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".