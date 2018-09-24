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В NASA заявили, что приветствовали бы участие РФ в проекте создания станции на Луне

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что проект лунной базы Deep Space Gateway находится на ранней стадии

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали бы участие России в проекте создания научной станции на поверхности Луны. Об этом сообщил в понедельник директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн во время дискуссии на форуме в Вашингтоне, посвященном частному космическому бизнесу.

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"[Проект лунной базы Deep Space] Gateway находится сейчас на ранней стадии, и определенно мы хотели бы [рассматривать взаимодействие] со всеми партнерами, и мы бы приветствовали партнерство с Россией", - сказал он.

Весной 2016 года появились сообщения о планах создания на орбите Луны международной станции. Соответствующее совместное заявление Роскосмоса и NASA было выпущено в конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в австралийской Аделаиде. Проект известен под названием Deep Space Gateway.

Ранее в сентябре ряд СМИ со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина писал, что РФ отказалась участвовать в проекте, однако руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг это. По его словам, переговоры продолжаются. При этом сам Рогозин говорил, что ему "не очень нравится" идея участия в проекте, если он будет реализовываться как американская национальная программа. Глава Роскосмоса заявлял, что РФ "не может себе позволить участвовать в чужих проектах на второстепенных ролях".

Теги
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