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В Роскосмосе произведены новые кадровые назначения

В частности, и.о. первого замглавы корпорации Севастьянов стал гендиректором ЦНИИмаш
Гендиректор ЦНИИмаш Николай Севастьянов Антон Новодережкин/ТАСС
Гендиректор ЦНИИмаш Николай Севастьянов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности первого заместителя главы Роскосмоса Николай Севастьянов переходит на работу в ЦНИИмаш, где станет генеральным директором.

Об этом во вторник сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"Руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш назначен Николай Севастьянов", - говорится в сообщении.

При этом Рогозин указал, что исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации вместо Севастьянова назначен заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

Раннее стало известно, что глава ЦНИИмаш Олег Горшков переходит на работу в Роскосмос, где станет исполнительным директором по научной и исследовательской работе. 

На сайте госкорпорации сообщается, что Севастьянов приступит к работе в ЦНИИмаш с 26 сентября. 

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