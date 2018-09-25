В Роскосмосе произведены новые кадровые назначения

При этом Рогозин указал, что исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации вместо Севастьянова назначен заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

Об этом во вторник сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности первого заместителя главы Роскосмоса Николай Севастьянов переходит на работу в ЦНИИмаш, где станет генеральным директором.

Раннее стало известно, что глава ЦНИИмаш Олег Горшков переходит на работу в Роскосмос, где станет исполнительным директором по научной и исследовательской работе.

На сайте госкорпорации сообщается, что Севастьянов приступит к работе в ЦНИИмаш с 26 сентября.