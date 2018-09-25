Рогозин предложил "обкатать" индийских космонавтов на МКС

"Российская Федерация может стать партнером Индии по пилотируемой космонавтике, и сегодня мы подтвердили нашу готовность двигаться в этом направлении. Это работа по технике, по живучести корабля, по обеспечению математики, которая крайне важна для того, чтобы избежать развития нештатных ситуаций. Ну, и, конечно, это подготовка специалистов, экипажа", - сказал Рогозин после встречи с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом.

"В целом для нас было бы важно не только подготовить индийских космонавтов, будь то в Звездном городке или в других наших центрах. Но хорошо бы их обкатать в реальном космосе. И сегодня я сделал такое предложение индийской стороне о том, что если у них есть на это воля, желание и бюджет, мы готовы обеспечить подготовку первых индийских космонавтов для того, чтобы запустить их на Международную космическую станцию российским кораблем. Пусть они почувствуют, как эта станция работает, что такое реальный космос, с чем там можно столкнуться", - отметил он.

По мнению главы Роскосмоса, это весьма выгодное предложение для индийской стороны. "Они меня услышали, они будут думать и представят свой ответ, но думаю, что, безусловно, это российское предложение очень хорошее для Индии, - отметил Рогозин.

"Индия готовится к прыжку в космос, они многое сделали за последнее время, но в основном это касалось подготовки и запуска космических автоматических аппаратов. Выход человека в космос - это иной этап и иное качество развития технологий, которые должны гарантировать максимальную безопасность, это и иные требования к ракетам, к двигателям, к авионике, да и к людям, которые будут осуществлять полет. Для Индии крайне важно определиться, с кем ей идти по этому сложному пути", - сказал глава Роскосмоса.

"Индии важно иметь дело с лидером"

Он добавил, что индийцы не хотят просто брать уже готовые технологии, а намерены создать предприятия на своей территории в рамках программы "Делай в Индии".

"Но все равно этот путь им придется проходить с кем-то. На сегодняшний день в области пилотируемой космонавтики Россия никому не уступила первого места. Для такой молодой амбициозной державы, как Индия, важно иметь дело с лидером", - подчеркнул Рогозин.

Он указал, что перед индийскими специалистами стоит задача создать системы поддержания жизнедеятельности и живучести корабля. А также с нуля разработать систему подготовки космонавтов, что очень непросто. Поэтому в ходе переговоров российская сторона выразила готовность помочь Индии по всем эти вопросам.