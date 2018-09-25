Рогозин предложил "обкатать" индийских космонавтов на МКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Россия предложила Индии партнерство в подготовке первой национальной пилотируемой космической миссии и готова "обкатать" членов первого индийского космического экипажа на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил российским корреспондентам в Нью-Дели глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Российская Федерация может стать партнером Индии по пилотируемой космонавтике, и сегодня мы подтвердили нашу готовность двигаться в этом направлении. Это работа по технике, по живучести корабля, по обеспечению математики, которая крайне важна для того, чтобы избежать развития нештатных ситуаций. Ну, и, конечно, это подготовка специалистов, экипажа", - сказал Рогозин после встречи с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом.
"В целом для нас было бы важно не только подготовить индийских космонавтов, будь то в Звездном городке или в других наших центрах. Но хорошо бы их обкатать в реальном космосе. И сегодня я сделал такое предложение индийской стороне о том, что если у них есть на это воля, желание и бюджет, мы готовы обеспечить подготовку первых индийских космонавтов для того, чтобы запустить их на Международную космическую станцию российским кораблем. Пусть они почувствуют, как эта станция работает, что такое реальный космос, с чем там можно столкнуться", - отметил он.
По мнению главы Роскосмоса, это весьма выгодное предложение для индийской стороны. "Они меня услышали, они будут думать и представят свой ответ, но думаю, что, безусловно, это российское предложение очень хорошее для Индии, - отметил Рогозин.
"Индия готовится к прыжку в космос, они многое сделали за последнее время, но в основном это касалось подготовки и запуска космических автоматических аппаратов. Выход человека в космос - это иной этап и иное качество развития технологий, которые должны гарантировать максимальную безопасность, это и иные требования к ракетам, к двигателям, к авионике, да и к людям, которые будут осуществлять полет. Для Индии крайне важно определиться, с кем ей идти по этому сложному пути", - сказал глава Роскосмоса.
"Индии важно иметь дело с лидером"
Он добавил, что индийцы не хотят просто брать уже готовые технологии, а намерены создать предприятия на своей территории в рамках программы "Делай в Индии".
"Но все равно этот путь им придется проходить с кем-то. На сегодняшний день в области пилотируемой космонавтики Россия никому не уступила первого места. Для такой молодой амбициозной державы, как Индия, важно иметь дело с лидером", - подчеркнул Рогозин.
Он указал, что перед индийскими специалистами стоит задача создать системы поддержания жизнедеятельности и живучести корабля. А также с нуля разработать систему подготовки космонавтов, что очень непросто. Поэтому в ходе переговоров российская сторона выразила готовность помочь Индии по всем эти вопросам.
"Мы находимся в преддверии очередного российско-индийского саммита, встречи лидеров России и Индии (которая ожидается в Нью-Дели в октябре - прим. ТАСС). И я думаю, что космическое сотрудничество России и Индии станет одной из важных тем этих переговоров", - добавил Рогозин.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители ИСРО, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает 5-7 дней. Будущий космический корабль получил название "Гаганьян" (Gaganyaan, от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".
Совместная спутниковая группировка
Россия предлагает Индии участие в совместной спутниковой группировке по дистанционному зондированию Земли. "Роскосмос готов развивать сотрудничество Индией и в области дистанционного зондирования Земли. Мы знаем про недавние печальные события в Индии, о гибели людей из-за наводнений во время муссонного периода. Но с этим можно бороться, если вы имеете орбитальную спутниковую группировку, которая может вам показать развитие негативных процессов", - сказал Рогозин.
"Мы готовы предоставлять Индии на первом этапе сигнал, саму картинку, чтобы наши партнеры могли вовремя принимать необходимые решения по спасению людей и объектов народного хозяйства. А на следующем этапе мы готовы формировать и совместную спутниковую группировку по зондированию Земли", - отметил глава Роскосмоса.
Он указал, что в перспективе возможно создание совместной спутниковой группировки России, КНР и Индии.
"Есть такое предложение и в отношении китайских партнеров. Индия могла бы к нему присоединиться, тогда огромная территория Евразии могла бы быть охвачена единой спутниковой группировкой дистанционного зондирования Земли. Это позволит спасать тысячи жизней во время стихийных бедствий, прогнозировать вегетационный период урожая, разливы рек, лесные пожары и многое другое", - добавил Рогозин.
Долгосрочное партнерство
Россия предлагает Индии долгосрочное партнерство в области пилотируемым программам в рамках БРИКС и в области спутниковых программ.
"Мы ищем партнеров в области пилотируемой космонавтики, Индия может стать нашим партнером, особенно если будущая пилотируемая программа будет осуществляться в рамках БРИКС. Если мы помогаем Индии, становимся их стратегическим партнером по пилотируемой космонавтике, то мы это делаем сознательно, потому что тогда они будут адаптированы к совместной с нами работе по будущей станции. И мы хотели бы видеть индийцев нашими равноправными партнерами по будущей пилотируемой программе", - сказал Рогозин.
Ранее глава Роскосмоса сообщил, что ведомство рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть и полностью отечественная программа, и в рамках международной кооперации. В Роскосмосе пояснили, что в программе могут принять участие и страны БРИКС. Кроме того, Россия готова сотрудничать с Индией по широкому кругу космических программ.
"Мы готовы обсуждать и сотрудничество с Индией в области ракетостроения, двигателестроения. Всем известно, что в области космических двигателей Россия остается мировым лидером, ведь и США, несмотря на жесткую санкционную политику, продолжают покупать наши двигатели. Мы готовы эти двигатели поставлять и индийской стороне", - отметил Рогозин.