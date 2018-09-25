Индия заинтересовалась предложением России о партнерстве в пилотируемых программах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индийские партнеры заинтересовались предложением генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о долгосрочном партнерстве в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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"В ходе переговоров с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом обсуждалось долгосрочное партнерство между странами в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. Индийская сторона заинтересовалась этим предложением", - рассказали в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Индии Рогозин предложил долгосрочное партнерство в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. По его словам, это поможет "адаптировать" представителей Индии к совместной работе по будущей станции на поверхности Луны. Также глава Роскосмоса рассказал, что предложил отправить первых индийских космонавтов на Международную космическую станцию.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители ИСРО, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает 5-7 дней. Будущий космический корабль получил название "Гаганьян" (Gaganyaan, от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".