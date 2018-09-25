Ракета Ariane-5 в 100-й раз стартовала с космодрома во Французской Гвиане

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. Запуск, ставший для этого носителя сотым по счету с этой площадки, произведен в 19:38 по местному времени (26 сентября, 01:29 мск), его трансляцию в прямом эфире на своем сайте вела компания Arianespace, обслуживающая старты из ГКЦ.

В свой юбилейный старт Ariane-5 успешно доставила на геопереходную орбиту два иностранных телекоммуникационных спутника - Azerspace-2 и Horizons 3e. Один аппарат запускается по заказу Азербайджана, другой - для Японии. Разведение спутников выполнено в расчетное время, через 42 минуты после старта с космодрома, подтвердил глава Arianespace Стефан Израэль.

Аппарат Horizons 3e имеет сразу двух заказчиков - это японская телекоммуникационная корпорация SKY Perfect JSAT и крупнейший глобальный оператор спутниковой связи Intelsat. Спутник нацелен на обеспечение высокоскоростной связи для пользователей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За счет этого запуска Intelsat завершит формирование своей сети EpicNG, обеспечив глобальное покрытие.

Азербайджанский спутник стал третьим космическим аппаратом в истории прикаспийской республики. Он призван расширить спектр услуг и географию деятельности национального спутникового оператора "Азеркосмос". Сигнал Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока, Западной и Центральной Африки. Срок работы спутника на орбите составит как минимум 15 лет. В подготовке и эксплуатации аппарата также участвовала компания Intelsat.

Юбилейным этот старт стал и для компании Arianespace, для которой это 300-й успешный запуск в истории. Французская компания основана в 1980 году и является ведущим оператором на рынке коммерческих космических запусков. Помимо тяжелых ракет Ariane, в семейство носителей Arianespace входит также легкая европейская Vega и российский носитель среднего класса "Союз-СТ".

Ракеты Ariane

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее, пятое, поколение этих носителей относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 т. Запуски таких ракет производятся с космодрома ГКЦ с 1996 года. Из 100 стартов Ariane-5 96 были успешными.

Несмотря на коммерческий успех программы, Европейское космическое агентство (ЕКА) давно озабочено дороговизной производства Ariane-5, из-за которой ракета вскоре может утратить конкурентные преимущества. На министерской встрече ЕКА в ноябре 2012 года было принято решение о выделении 157 млн евро на проработку проекта новой ракеты, которая бы на космодроме во Французской Гвиане заменила сразу Ariane-5 и российские "Союзы".

Принципиальное решение о переходе к новому поколению Ariane было принято в 2014 году на министерском совещании ЕКА. Планируется, что Ariane-6 будет значительно дешевле своей предшественницы, за счет чего ЕКА сможет повысить свою конкурентоспособность на международном рынке коммерческих запусков спутников. Согласно текущим планам, первый старт новой ракеты должен быть произведен в 2020 году.