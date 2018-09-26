СМИ: КНР сведет с орбиты космическую лабораторию "Тяньгун-2" во второй половине 2019 года

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай планирует продолжать эксплуатацию космического лабораторного модуля "Тяньгун-2" до июля 2019 года. Как сообщила в среду электронная версия издания "Жэньминь жибао", после этого будет произведено управляемое сведение станции с орбиты.
"20 сентября совет по управлению эксплуатацией космической лаборатории "Тяньгун-2" принял решение, что она будет оставаться на орбите до июля 2019 года, после чего будет произведен контролируемый вывод с орбиты", - указывается в сообщении. Как отмечает "Жэньминь жибао", модуль находится в космическом пространстве немногим более двух лет.
Издание приводит высказывания заместителя главы технического отдела программы пилотируемых космических полетов Китая Лин Сицяна, который сообщил, что в настоящее время "Тяньгун-2" находится на орбите высотой 400 км от Земли, и все ее системы работают в штатном режиме. "Топлива достаточно, температура и давление в экспериментальном отсеке удовлетворяет требованиям, герметичность превосходная и соответствует начальному периоду вывода на орбиту, рабочая температура оборудования также соответствует стандартам", - указал он.
Как заявил главный конструктор модуля Чжу Цунпэн, "Тяньгун-2" оснащен множеством систем для обеспечения управления полетом, а также безопасного сведения лаборатории с орбиты. По его словам, бортовой компьютер способен самостоятельно выявить нештатную ситуацию, войти в безопасный режим и определить, в работе какого именно из узлов наблюдаются нарушения.
"Тяньгун-2" является вторым китайским посещаемым пилотируемым аппаратом. Модуль был запущен в космос и выведен на орбиту 15 сентября 2016 года: его основной задачей являлась проверка технологии жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями. "Тяньгун-2" был обитаем на протяжении 30 дней с 18 октября по 17 ноября 2016 года - на его борту работали тайконавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун. После этого станция продолжила полет в автономном режиме.
20 апреля 2017 года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход - 7") был запущен грузовой корабль "Тяньчжоу-1". Он осуществил три стыковки и дозаправки "Тяньгун-2" в автоматическом режиме в апреле, июне и сентябре 2017 года. После этого грузовик был сведен с орбиты и сгорел в атмосфере.