Источник: для ракеты "Ангара" контракт на запуск гражданских спутников еще не подписан

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контракт на запуск гражданских спутников на ракете "Ангара-А5" еще не подписан, старт может состояться и на носителе "Протон". Об этом в среду сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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Ранее ряд СМИ, ссылаясь на документацию на сайте госзакупок, сообщил, что тяжелая ракета "Ангара-А5" получила первый заказ на запуск гражданских космических аппаратов "Луч-5М".

"Это конкурс на определение типа ракеты-носителя для запуска спутников "Луч-5М". Закупка проводится, чтобы определить, чем будет произведен запуск - "Протоном" или "Ангарой". Контракт не подписан", - пояснил собеседник агентства.

Также он указал, что закупка направлена на определение года запуска космических аппаратов.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О запусках "Ангары"

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что третий запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. При этом он указал, что военные сами определят нагрузку и тип разгонного блока. Источник ТАСС сообщал, что для очередного испытательного пуска готовится вторая ракета тяжелого класса - "Ангара-А5". Кроме того, вице-премьер Юрий Борисов указывал, что пусков ракет "Протон" в государственной программе вооружений не запланировано, военные запуски переводятся на "Ангару" и "Союз".

Также в интервью ТАСС Рогозин рассказывал, что Россия переходит на более современную и экологичную "Ангару-А5", которая будет запускаться сейчас с Плесецка, а после возведения второго стартового стола - с Восточного. По его словам, на "Ангару" есть десятки твердых заказов, в том числе коммерческих.

Серия телекоммуникационных спутников-ретрансляторов "Луч" создана в компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева". Система предназначена для обеспечения связью с наземными станциями российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей и разгонных блоков.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

"Протон-М" - ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения на орбиту автоматических космических аппаратов. Запуск первой версии "Протона" состоялся в 1965 году. С тех пор выполнено 415 стартов этой ракеты в разных версиях. "Протон-М" используется как в федеральной, так и в коммерческих программах и способен выводить на низкую орбиту 23 тонны полезной нагрузки.