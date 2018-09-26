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Борисов назвал возможную причину аварий "Протонов"

По словам вице-премьера, космическая промышленность РФ отстала от авиационной
Вице-премьер Юрий Борисов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Вице-премьер Юрий Борисов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аварии российских ракет-носителей "Протон-М" могли происходить из-за того, что Роскосмос не модернизировал производство. Об этом заявил в среду на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, космическая промышленность РФ отстала от авиационной, где инженеры и конструкторы в основных конструкторских бюро давно проектируют в "цифре".

"Может, как раз "Протоны" падали из-за этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение", - заявил Борисов.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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