Борисов назвал возможную причину аварий "Протонов"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аварии российских ракет-носителей "Протон-М" могли происходить из-за того, что Роскосмос не модернизировал производство. Об этом заявил в среду на конференции машиностроителей вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, космическая промышленность РФ отстала от авиационной, где инженеры и конструкторы в основных конструкторских бюро давно проектируют в "цифре".

"Может, как раз "Протоны" падали из-за этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение", - заявил Борисов.