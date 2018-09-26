Глава NASA: использующие символику агентства в коммерческих целях должны за это платить

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Директор NASA Джим Брайденстайн сказал, что использующие логотип и символику агентства в коммерческих целях должны платить авторские отчисления. Он этом он заявил в среду на слушаниях в профильном комитете Сенате Конгресса.

"У нас есть логотип, у нас есть права на этот логотип. В связи с тем, что у нас есть на него права и кто-то находит в нем ценность, они должны платить за право использовать его", - заявил Брайденстайн на вопрос сенатора Круза о том, получает ли агентство деньги с продажи различной продукции с логотипом NASA - значков, кепок, футболок. "Я не знаю, покупал ли кто-то права на использование логотипа, я не изучал этот вопрос", - признался директор.

В то же время он подчеркнул, что испытывает чувство гордости из-за большого количества людей в США, которые носят одежду с символикой NASA. "Я вижу довольно много футболок с логотипом NASA на улицах, скажу честно, это вызывает у меня чувство гордости", - сказал он, отметив, что не предпринимал мер, чтобы установить, кто занимается распространением этой продукции.

Трамп в сентябре 2017 года выдвинул Брайденстайна (на тот момент члена Палаты представителей Конгресса) на пост главы NASA. Утверждение его кандидатуры в сенатском Комитете по торговле, науке и транспорту 8 ноября прошло непросто. Республиканцам удалось добиться положительного решения только благодаря численному превосходству в Комитете над демократами, которые выступали против данного назначения: за него проголосовали 14 сенаторов, против - 13. С разницей лишь в один голос Брайденстайн преодолел и следующий этап - голосование 19 апреля в Сенате.

Новый директор выступает за более активное участие частных компаний в освоении космоса. Он также сторонник создания американской базы на Луне. На деятельность NASA в 2019 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года, Белый дом запросил у Конгресса $19,9 млрд, что на $370 млн больше, чем было выделено в нынешнем финансовом году.