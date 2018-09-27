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Генассамблея ООН - 2018

"Космический фонд" планирует запуск спутника для трансляции призывов к миру

Учредитель "Космического фонда" Намира Салим заявила, что это станет демонстрацией космической дипломатии

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Микроспутник для трансляции призывов к миру со стороны влиятельных политических и общественных деятелей всех стран-членов ООН будет выведен на орбиту. Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com со ссылкой на учредителя "Космического фонда" (Space Trust) Намиру Салим, выступившую на конференции "Космос-2030" на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эта инициатива станет демонстрацией нового подхода - космической дипломатии - для содействия международному сотрудничеству и усилиям по укреплению мира", - заявила Намира Салим, не уточнив сроков реализации проекта.

Коммерческим партнером в выводе на орбиту спутника CubeSat стала Федерация коммерческих космических полетов. "Мы все являемся партнерами в том, чтобы сделать космос доступным для всех, - отметил президент федерации Эрик Сталлмер. - Появление отраслей экономики, ориентированных на использование космического пространства, гораздо ближе, чем кажется и для успеха в этой области необходимо активное участие мирового сообщества".

Участникам конференции "Космос-2030" была продемонстрировала композиция, изображающая нашу планету так, как она видна из космоса с ночной стороны - с огнями крупных городов. Композиция создана с использованием спутниковых фотографий и призвана продемонстрировать, что из космоса не видны существующие на земле границы.

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