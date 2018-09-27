Спутники ГЛОНАСС задействуют для создания полной карты магнитного поля Земли

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Космические аппараты системы ГЛОНАСС будут задействованы для создания полной карты магнитного поля Земли на всей территории России.

Об этом сообщается в корпоративной газете компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева" (ИСС, изготовитель спутников ГЛОНАСС).

Со ссылкой на специалистов московского Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова издание сообщает, что сейчас современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только на 10-20% территории РФ, а последние съемки проводились в 60-70-х годах прошлого века.

Как поясняет газета, комплексная съемка геофизических полей, основанная на данных, полученных спутниками ГЛОНАСС, позволит обеспечить более точную воздушную и морскую навигацию, повысить эффективность геологоразведочных работ.

Издание указывает, что совместная работа российских предприятий и научных институтов по созданию и формированию базы цифровых данных геофизических полей Земли позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что "будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач в интересах Министерства обороны".

Запуск очередного спутника

Издание также сообщает, что спутник "Глонасс-М" из наземного резерва снят с ответственного хранения, прошел все проверки и готовится к отправке на космодром Плесецк для запуска в конце осени. Ранее глава компании Николай Тестоедов сообщал ТАСС, что госкорпорация "Роскосмос" и Министерство обороны пока не определились, состоится ли запуск спутника "Глонасс-М" в ноябре этого года, до этого он указывал, что ИСС предложат запустить очередной спутник в ноябре с космодрома Плесецк.

"Еще один навигационный спутник "Глонасс-М" из наземного резерва снят с ответственного хранения. Космический аппарат прошел проверки, которые подтвердили, что за время хранения характеристики его функционирования не изменились. В ближайшее время спутник будет подготовлен к отправке на космодром Плесецк. Его запуск планируется провести в конце осени", - говорится в материале газеты.

Издание указывает, что это будет второе в этом году обновление орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, когда на замену работающего сверх гарантированного срока аппарата отправляется резервный. "Наземный резерв аппаратов "Глонасс-М" был сформирован на предприятии благодаря успешному функционированию действующих на орбите спутников, большая часть которых работает по целевому назначению с превышением срока службы", - говорится в материале.

Сегодня на ответственном хранении в ИСС находятся еще четыре изготовленных космических аппарата "Глонасс-М", готовых поддержать орбитальную группировку в случае необходимости.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). За пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России - 18.