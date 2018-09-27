Началось изготовление кресел для корабля "Федерация" для полномасштабных испытаний

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для перспективного пилотируемого корабля "Федерация" для проведения полномасштабных испытаний. Об этом в четверг говорится в сообщении на сайте РКК "Энергия".

"В настоящее время НПП "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для полномасштабных испытаний", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по заказу РКК "Энергия" в "НПП "Звезда" уже изготовлен прототип кресла космонавта "Федерации".

"Принципиальное отличие новой разработки в том, что она является универсальной с точки зрения антропометрии. Если для кресла типа "Казбек", которое используется на транспортном пилотируемом корабле "Союз", требуется индивидуальная отливка ложемента, то новое кресло может подгоняться под космонавта, причем даже в полете", - уточнили в корпорации.

Прототип создаваемого кресла для корабля "Федерация" носит название "Чегет". В ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик.

Перспективный корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый старт нового пилотируемого корабля запланирован на 2022 год.