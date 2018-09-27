Первую созданную в Норвегии ракету запустили в космос

ТАСС, 27 сентября. Первая ракета, полностью разработанная и произведенная в Норвегии, запущена в космос 27 сентября. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

Пуск ракеты, получившей название Nucleus, состоялся с норвежского ракетодрома Андойя. На всех остальных ракетах, до этого запускавшихся оттуда, были установлены иностранные двигатели.

Nucleus оснащена двигателем, созданным норвежской компанией Nammo. Это также первая в Европе ракета с гибридным двигателем, который использует и жидкое, и твердое топливо.

Ее создание заняло 10 лет. Вес ракеты составляет 800 кг, длина - 9 метров. Во время тестового запуска она должна достичь высоты 100 км, то есть фактически пересечь границу между атмосферой и космическим пространством. Но находиться на орбите она не сможет из-за слишком маленьких размеров, которые не позволят ей набрать достаточную для этого скорость.

Как сообщила телекомпания NRK, предполагается, что ракета затем безопасно упадет в море.