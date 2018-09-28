Российские вертолеты Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки "Союз МС-08"

ТАСС, 28 сентября. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) в Республике Казахстан проведут разведку района предполагаемой посадки космического корабля "Союз МС-08", которая состоится 4 октября. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"С военного аэродрома Упрун в Челябинской области вылетела группа специалистов для проведения воздушной и наземной разведки на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники, искусственных сооружений в предполагаемом и запасном районах посадки транспортно-пилотируемого космического корабля "Союз МС-08". Задействовано два вертолета", - сказали в пресс-службе.

Посадка "Союз МС-08" запланирована на 4 октября 2018 года. На землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.