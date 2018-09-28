В РАН заявили, что Россия может построить первую базу на поверхности Луны в 2030 году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия может построить первую обитаемую базу на поверхности Луны уже в 2030 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

В понедельник в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия планирует построить на поверхности Луны собственную базу для космонавтов. В том числе рассматривается возможность сотрудничества по этой программе с NASA или со странами БРИКС, уточняли в корпорации.

"Я думаю, что первый российский обитаемый модуль на поверхности Луны будет создан где-то в 2030 году или чуть позже. Это будет первый форпост, еще не совсем база, а такая "строительная бытовка" для экспедиций посещения", - сообщил Митрофанов. По мнению ученого, Россия может осуществить эту программу полностью самостоятельно и с технологической, и с финансовой точки зрения.

Он уточнил, что первый модуль базы будет по размерам, как модуль Международной космической станции. Для защиты от космической радиации его поставят устойчиво на поверхности Луны, а затем засыпят метровым слоем лунного грунта, что позволит безопасно пережидать в этом модуле даже мощные солнечные вспышки.

По словам Митрофанова, российские космонавты будут переселяться в модуль после посадки из космических кораблей - относительно небольших из-за ограничений по массе. Модуль оборудуют системой жизнеобеспечения, позволяющей использовать лунные полезные ископаемые, в частности водяной лед. Из него можно будет получить воду для питья и кислород, а в перспективе - водород, который может использоваться в качестве топлива для ракет.