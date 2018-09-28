На содержание космодрома Восточный в 2018 году потратят 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Содержание космодрома Восточный, с которого за девять месяцев произведен один запуск ракеты, в 2018 году обойдется Роскосмосу в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается в документации на сайте госзакупок.

"Содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный в 2018 году. Цена государственного контракта: 2 249 910 174 рублей", - говорится в документации.

Сроки выполнения работ обозначены 1 января - 17 декабря 2018 года. В работы будет входить, в частности, поддержание в готовности к применению по назначению и обеспечение функционирования технологического оборудования космодрома, комплекса средств транспортирования, систем связи, астрономо-геодезического, метеорологического и частотно-временного обеспечения, системы экологического обеспечения, также средства пойдут на содержание транспортной инфраструктуры.

Ранее бывший генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева сообщала, что в октябре-ноябре 2018 года запланированы два запуска с космодрома Восточный. Позже в ряде СМИ появилась информация о переносе запуска спутника "Метеор-М" на весну 2019 года и о возможном переносе старта спутников "Канопус-В" №5 и №6.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. В 2018 году с космодрома состоялся один запуск.