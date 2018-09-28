Матвиенко представила проект Конвенции СНГ о сотрудничестве при исследовании космоса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Масштабность задач развития космической отрасли требует расширения рамок сотрудничества в этой сфере стран СНГ. Об этом в пятницу заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, представляя проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.
"Сейчас большинство наших стран самостоятельно, по мере своих финансовых и технологических возможностей, участвуют в развитии космической отрасли", - сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба верхней палаты парламента. По ее словам, сейчас "взаимодействие по конкретным проектам строится преимущественно на двусторонней основе".
"Однако масштабность задач развития космической отрасли требует расширения рамок сотрудничества. Это позволит в полной мере использовать имеющийся потенциал государств СНГ в области освоения космоса. У нас общая школа космических исследований, многолетние научные и производственные связи", - указала спикер.
В рамках Конвенции, продолжила она, сотрудничество в космической области будет вестись на основании межгосударственных, межправительственных, межведомственных договоров. Совместная деятельность по исследованию и использованию космического пространства будет идти на основе межгосударственных проектов и программ, их финансирование будет происходить за счет средств национальных бюджетов и внебюджетных источников.
Предлагается, чтобы координацию совместной деятельности [в космической области] осуществлял межгосударственный совет по космосу, который был создан еще в декабре 1991 года", - добавила парламентарий. Сам документ подготовлен по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях был внесен на рассмотрение Совета глав государств Россией. Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой базы и активизацию совместной деятельности СНГ в этой сфере.
Проект конвенции предполагает совместную работу сторон как в части научных исследований, так и в практической плоскости, например, в решении проблемы утилизации космического мусора, координатно-временном и навигационном обеспечении, в сфере пилотируемых космических полетов, предоставления и использования космических услуг.