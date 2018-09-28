РФ и КНР договорились развивать сотрудничество в ракето- и двигателестроении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали протокол о развитии сотрудничества в области ракето- и двигателестроения, а также в проектах по исследованию Луны. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роскосмоса.

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В пятницу в Пекине состоялось 19-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы мобильной связи, а также мониторингу космического мусора", - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что заседание провели руководитель российской делегации, сопредседатель подкомиссии с российской стороны, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава китайской делегации, сопредседатель подкомиссии с китайской стороны, руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь. В ходе заседания стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая, обсудили ход реализации программы развития сотрудничества в области космической деятельности между Роскосмосом и КНКА на 2018-2022 годы, а также взаимодействие по совместным масштабным проектам.

В четверг стало известно, что глава Роскосмоса обсудил с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яном в Пекине перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в космической сфере.

До этого Рогозин посетил с рабочим визитом Нью-Дели, где обсудил вопросы сотрудничества в космической сфере с советником премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. В ходе переговоров глава Роскосмоса предложил Индии долгосрочное партнерство в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. По его словам, это поможет "адаптировать" представителей Индии к совместной работе по будущей станции на поверхности Луны, также Рогозин рассказал, что предложил отправить первых индийских космонавтов на Международную космическую станцию. Позже в госкорпорации указали, что индийские партнеры заинтересовались предложением Рогозина.