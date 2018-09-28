Космическая обсерватория "Спектр-Р" проработает минимум до 2 декабря 2019 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский космический телескоп "Спектр-Р" проработает на орбите минимум до 2 декабря 2019 года. Об этом в пятницу сообщается в дополнении к техническому заданию на опытно-конструкторскую работу по проекту.

"Создание космического комплекса, включающего космическую астрофизическую обсерваторию "Радиоастрон" для наблюдений астрофизических объектов в радиодиапазоне спектра электромагнитного излучения в части выполнения ПНИ в период до 2019 года", - говорится в документации на сайте госзакупок. Ранее периодом работы был обозначен 2018 год.

При этом в документации уточняется срок окончания опытно-конструкторских работ - 2 декабря 2019 года (раньше значилось 31 августа 2018 года).

Ранее в Роскосмосе сообщали, что специалисты НПО имени С. А. Лавочкина скорректировали орбиту телескопа "Спектр-Р", что позволит ему остаться на рабочей орбите минимум до 2019 года. При сохранении предыдущей орбиты 6 января 2018 года "Спектр-Р" на шесть с половиной часов вошел бы в тень Земли, где остался бы без электропитания, получаемого от солнечных батарей, и прекратил бы функционировать. Тогда отмечалось, что очередная угроза длительного входа в тень возникнет в 2021 году.

Космический телескоп

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в космос в 2011 году и продолжает успешно работать за пределами пятилетнего проектного срока активного существования.

"Радиоастрон" состоит из космической (аппарат "Спектр-Р") и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. "Спектр-Р" имеет параболическую антенну диаметром 10 метров. Информацию с космического аппарата принимают станции слежения и сбора данных в подмосковной Пущинской радиоастрономической обсерватории и Национальной радиоастрономической обсерватории (США).

Космический аппарат вращается вокруг Земли по эллиптической орбите с апогеем (максимальным удалением) в 350 тыс. км. "Радиоастрон" предназначен для исследования структуры объектов Вселенной в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн. В этом наземно-космическом интерферометре помимо российских радиотелескопов принимают участие крупнейшие антенны из Европы, США, Китая, Австралии, ЮАР, Японии и Южной Кореи.