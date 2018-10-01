Рогозин выразил надежду на развитие сотрудничества с NASA в новых проектах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос надеется на развитие сотрудничества с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в новых проектах. Об этом на своей странице в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, поздравляя NASA с 60-летием.
"Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с полным основанием считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет. Надеемся, что это сотрудничество получит развитие в новых проектах, таких же интересных и вызывающих", - написал он.
Поздравление @roscosmos в связи с 60-летием @NASA pic.twitter.com/yq1MCBOT5X— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 October 2018
Также Рогозин поздравил NASA от лица Роскосмоса. "За 60 лет активной исследовательской и технической деятельности организация проделала огромную работу по изучению космоса", - указал он.
NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны, также Рогозин отмечал, что Россия предложит США принять участие в проекте по строительству станции на поверхности спутника Земли. Эта тема, в частности, будет затронута на встрече главы госкорпорации и руководителя NASA Джима Брайденстайна 10 октября.