Рогозин выразил надежду на развитие сотрудничества с NASA в новых проектах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос надеется на развитие сотрудничества с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в новых проектах. Об этом на своей странице в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, поздравляя NASA с 60-летием.

"Мы благодарны американским коллегам за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с полным основанием считать создание Международной космической станции, которой в этом году исполняется 20 лет. Надеемся, что это сотрудничество получит развитие в новых проектах, таких же интересных и вызывающих", - написал он.