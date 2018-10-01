NASA благодарило Роскосмос за поздравление с юбилеем и надеется на сотрудничество

ТАСС, 1 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) благодарит Роскосмос за поздравление с 60-летним юбилеем и выражает встречное пожелание о сотрудничестве с российскими коллегами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице NASA в сети Twitter.

"Спасибо Роскосмосу за добрые пожелания по случаю годовщины NASA, - отмечает американское космическое агентство. - Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашей совместной исследовательской работы, которая была в прошлом, есть в настоящем и будет в будущем".

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник на своей странице в Twitter поздравил NASA с 60-летием. Глава госкорпорации поблагодарил американских коллег за многолетнее плодотворное сотрудничество и выразил надежду на его продолжение в новых проектах.

NASA и Роскосмос ведут переговоры по строительству станции на орбите Луны, также Рогозин отмечал, что Россия предложит США принять участие в проекте по строительству станции на поверхности спутника Земли. Эта тема, в частности, будет затронута на встрече главы госкорпорации и руководителя НАСА Джима Брайденстайна 10 октября.