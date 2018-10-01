У генерального директора Центра Хруничева появился новый заместитель

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новым генеральным директором Усть-Катавского вагоностроительного завода (производит двигательные установки для пилотируемого корабля типа "Союз" и грузового корабля типа "Прогресс") назначен Артем Бахарев, он сменит на этом посту Бориса Омигова, который стал заместителем генерального директора Центра имени М. В. Хруничева. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании.

"Омигов Борис Иванович с 1 октября 2018 года переходит на работу заместителем генерального директора по качеству и сертификации в головной офис Центра имени М. В. Хруничева. Директором Усть-Катавского вагоностроительного завода с этой же даты назначается Бахарев Артем Вячеславович, ранее занимавший пост заместителя директора по коммерческим вопросам", - отметил генеральный директор Центра Алексей Варочко, слова которого приводятся на сайте.

Омигов родился 14 мая 1954 года в селе Болшево Мытищинского района Московской области. Имеет два высших образования: окончил в 1976 году Воронежский политехнический институт, в 1992 году - Военную академию имени Дзержинского. В 2005-2017 годы - заместитель генерального директора по качеству - главный контролер, главный инженер Воронежского механического завода. В 2017-2018 годы - генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Бахарев родился 2 мая 1983 года в городе Усть-Катав. Закончил Южно-Уральский государственный университет. В 2004-2012 годы работал учеником машиниста, машинистом компрессорных установок в паросиловом хозяйстве, инженером, ведущим инженером по нормированию труда и заработной платы, экономистом, старшим мастером в сборочном цехе Усть- Катавского вагоностроительного завода. В 2012-2018 годы - заместитель начальника ремонтно-производственного цеха, заместитель начальника специального производства, заместитель главного инженера по внешним связям, директор завода.

Усть-Катавский завод осуществляет опытное и серийное производство жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок для ракет-носителей и космических аппаратов, выполнение работ по продлению сроков эксплуатации изделий, находящихся в эксплуатации. Также на заводе изготавливают газорегулирующее оборудование, трубопроводную арматуру, шнековые насосы, товары народного потребления.

Убытки Центра Хруничева

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году тогда глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров сообщил, что по предварительной оценке на оздоровление предприятия требуется более 30 млрд руб. В сентябре он сообщил, что обсуждается выделение на финансовое оздоровление Центра в 2014 году около 10 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2015 - более 3,5 млрд рублей, если Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет субсидирована.

Позже в ОРКК сообщили, что большую часть территории завода Центра им. М. В. Хруничева в Москве к 2018 году продадут госбанкам - общая площадь предприятия сократится на 64%. Предполагалось, что это позволит сократить затраты и реинвестировать в производство. Планировалось, что общая площадь завода в Москве сократится с 140,6 га до 52 га, при этом производственные площади дожны были сократиться с 341,3 тысячи квадратных метров до 123,1 тыс. квадратных метров. В 2017 году появилась инормация, что Центр передаст в залог в обеспечение кредитов Внешэкономбанка 80% своих площадей в Филевской пойме на западе Москвы.

Тогда же в ОРКК сообщили, что Центр за прошлые годы накопил по различным направлениям около 36 млрд рублей задолженности. В 2014 году отмечалось, что в Центр до 2025 года планируется инвестировать 56,4 млрд рублей. Планировалось, что предприятие возьмет кредит у Внешэкономбанка. При этом отмечалось, что задолженность Центра имени М. В. Хруничева только перед поставщиками составляет почти 15 млрд рублей. Тогда на самом предприятии заявили, что Центру не хватает оборотных средств даже на то, чтобы производить ракеты.

По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что предприятие осуществило плановое высвобождение избыточных площадей в Москве - за 2015-2016 годы освобождено 35% площадей, к концу 2018 года запланировано освободить 80% площадей. Также сообщалось, что была изменена структура системы управления предприятием, оптимизирована численность управленческо-административного аппарата предприятия (головной офис сокращен в два раза, количество уровней управления сокращено с 11 до 7), численность персонала сокращена на 17%.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления Центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что Роскосмос работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия.

Центр имени М. В. Хруничева структурно входит в Роскосмос. Предприятие является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", семейства носителей "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М".